Conte: “Juve, la mia storia parla chiaro. Motta? Mi fa sorridere e rattristare”

La Juve di Motta

"L'eredità che raccoglie Motta è pesante, di un allenatore come Allegri che ha scritto pagine di storia. Allenare la Juventus non è mai banale, ti chiedono sempre di vincere come con Milan e Inter. Thiago Motta è stato un mio calciatore in Nazionale all'Europeo, mi fa sorridere e rattristare perchè sto diventando vecchio quando in panchina c'è un mio ex calciatore. A Bologna ha fatto benissimo, gli auguro il meglio umanamente ma non nelle partite in cui siamo avversari". Sul Napoli senza coppe, ha aggiunto: "C'è un vantaggio e uno svantaggio: dal punto di vista lavorativo, soprattutto per me che sono al primo anno, puoi lavorare di più con la squadra. Quando arrivi in un nuovo club hai bisogno di tempo per conoscere tutto, soprattutto se pensiamo a quanto successo quest'anno con il mercato che si è chiuso all'ultimo. L'aspetto positivo c'è. Va anche detto che lo svantaggio è che la rosa che costruisci non è competitiva come quando hai l'occasione di giocare in Europa".