Napoli, Manna: "Conte centrale nel nostro progetto". Sulla Juve e Giuntoli...

Juventus-Napoli e una sfida tra incroci e ricorsi storici. Gara da ex, soprattutto: come Antonio Conte , che ritorna per la prima volta all'Allianz Stadium da avversario dei bianconeri con il pubblico presente. Percorso inverso per Cristiano Giuntoli , che da fautore dello Scudetto del Napoli è passato a Torino. Ma ex è anche Giovanni Manna , che dopo il suo percorso in bianconero è diventato dirigente dei partenopei. Sarà una sfida speciale per lui, come ammesso nel pre gara ai microfoni di Dazn.

Juve-Napoli, Manna e il ritorno da ex

Così il direttore sportivo del Napoli sul ritorno a Torino: "Per me oggi c’è grande emozione: sono uscito uomo dalla Juve, ho grandi ricordi. Ora rappresenta il passato, sono focalizzato su presente e futuro al Napoli, sono felice. Ho lavorato un anno con Cristiano, indirettamente mi ha preparato a questa esperienza. Sono orgoglioso del percorso fatto e di essere qui". Torna da ex anche Conte, come detto. I due hanno avviato insieme l'esperienza a Napoli: "Sicuramente io e il mister abbiamo iniziato un percorso insieme, è il nostro primo anno. Confronto quotidiano, stima reciproca e fiducia. Il mister è centrale nel progetto, per ora siamo contenti: speriamo sia il più lungo possibile".

Conte ha schierato uno dei rinforzi estivi, Scott McTominay, dal 1'. Sul mercato svolto (e sugli obiettivi stagionali) Manna si esprime così: "Quando arrivano giocatori nuovi c’è sempre curiosità di vederli in campo. Il mister ha una rosa completa, ci lavora tutti i giorni e il lavoro in settimana è fondamentale, avrà visto bene McTominay e quindi scenderà in campo. Pensiamo la squadra possa essere competitivi per gli obiettivi stagionali. Se puntiamo 'solo' alla Champions? Questa è la prima tappa di un viaggio, stiamo focalizzati sul lavoro quotidiano lavorando con calma. Sappiamo dove vogliamo arrivare".