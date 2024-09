Conte: "Lo Stadium è stato il mio fortino...So che vuol dire giocare qui"

TORINO - Dopo tre vittorie consecutive frena il Napoli di Antonio Conte pareggiando per 0-0 a Torino contro la Juventus . Le parole dell'allenatore degli azzurri nel post-partita ai microfoni di Dazn partendo dall'assetto in campo (4-2-3-1): "Nasce sicuramente dal fatto che Per la fine del mercato, praticamente l'ultimo giorno, sono arrivati sia McTominay che Gilmour ed è stato poi reintegrato anche Folorunsho. Due centrocampisti che eravamo per un mese e mezzo, in cui avevamo fatto anche tre partite. Il centrocampo è diventato un reparto abbastanza forte anche da sfruttare e quindi abbiamo iniziato a lavorare fin da subito già la settimana scorsa e prima di giocare la partita contro il Cagliari alternavamo un pochettino sia il sistema 3-4-2-1 che ripeto ormai è entrato nelle corde dei ragazzi quindi un sistema che che ci tornerà utile sicuramente. Al tempo stesso questa settimana mi sono concentrato molto su questo sistema perché comunque è nelle corde di questa squadra - aggiunge - Avessi voluto pensare a livello difensivo magari avremmo messo un difensore in più. No, 3-5-2. Avremmo continuato a fare il 3-4-2-1. Ripeto, 3-5-2 ammazzerei troppi calciatori, quindi non ha senso fare questo sistema di gioco. Secondo me l'allenatore bravo è quello che si adatta alle caratteristiche dei calciatori, mette in condizioni di sviluppare delle idee".

Sulla partita

"Il mio timore era un po' la fase difensiva, invece dico che a livello difensivo siamo stati veramente molto molto bravi. Davanti possiamo fare molto meglio perché c'erano delle linee di passaggio che dovevamo sfruttare, situazioni di uno contro uno che dobbiamo sfruttare. Diciamo che sicuramente abbiamo ampi margini di miglioramento, però avevo chiesto continuità ai ragazzi, solo la difficoltà che fare un pareggio in casa della Juventus, una squadra che comunque l'anno scorso ci ha distanziato di 18 punti, farà Champions League. Avevo chiesto continuità di risultato, secondo me è una buona prestazione a livello di attenzione. Possiamo fare e dobbiamo fare molto meglio quando abbiamo la palla in alcune zone di campo perché potevamo sfruttare di più alcune situazioni sicuramente favorevoli".

Sul modulo

"Io penso che oggi se avessimo voluto ragionare in maniera più difensiva, avremmo continuato a giocare con cinque difensori, invece c'era proprio l'intenzione di non lasciare totalmente il pallino del gioco in mano a Juventus e quando l'abbiamo fatto, secondo me, abbiamo fatto molto bene con i tre centrocampisti, a liberare anche sia Politano che Kvara. Romelu deve ancora entrare in condizione come la condizione che pretendo io e quindi no assolutamente ho scelto di fare questo sistema perché penso che oggi con la rossa che noi abbiamo a disposizione e quello un po' più semplice anche per le alternative. Perché, per dire, giocando con il 3-4-2-1 sarebbe stato un po' più difficile sia sugli esterni avere delle alternative che anche nei centrali - conclude - Ripeto sono moderatamente soddisfatto, abbiamo fatto bene perché soprattutto nella fase difensiva la fase offensiva potevamo sfruttare molto ma molto meglio alcune situazioni vedendo anche un po' rivedendo un po' le immagini, le occasioni più clamorose penso che le abbiamo avute noi come situazioni però non è facile venire qui all'Allianz Stadium e giocare con il tifoso che mi sta addosso. Io lo conosco benissimo questo stadio. Facevo di questo stadio il mio fortino".