“Conte e Napoli, ho sentito il fuoco dentro. Zidane tra i miei idoli”

"Quando ho saputo che il Napoli era interessato a me ho sentito il fuoco dentro". Scott McToninay si è raccontato ai canali ufficiali del club partenopeo e ha spiegato la scelta di venire in Italia. L'arrivo negli ultimi giorni di mercato, l'ingresso in campo per spezzoni di gara prima dell' esordio da titolare contro la Juventus all'Allianz . Il centrocampista scozzese non ci ha messo tanto per guadagnarsi un posto con Conte e può essere davvero una pedina fondamentale in mezzo al campo. "Avere un allenatore come lui in questo momento della carriera è importante perché ti stimola e sprona a dare il massimo" ha spiegato il centrocampista.

McTominay-Napoli, le sue parole

Testa sulle spalle, idee chiare e voglia di imparare. In campo, ma non solo perché McTominay si è tuffato nella nuova avventura in tutto e per tutto. "L'italiano? Non è facile impararlo, qui la gente parla troppo veloce. Appena avrò casa prenderò un insegnante privato perché voglio parlarlo bene. È una skills in più e importante per capire le richieste dell'allenatore e dei compagni. Qualcosa ho imparato in queste due o tre settimane tra tifosi, hotel e allenamenti". E proprio sui tifosi: "Sono pazzeschi per questo ho voluto accettare questa opportunità. Sono tra i migliori che io abbia mai visto. L’orgoglio di giocare qui è davvero speciale".

Su Conte: "Lui è molto esigente, il che è molto positivo per un giocatore della mia età. Ora ho 27 anni, non sono un ragazzino ma non sono nemmeno vecchio. Quindi voglio essere spronato al massimo e voglio giocare al meglio delle mie possibilità per dimostrare che ci tengo molto e che voglio fare davvero bene". Poi sogni e obiettivi: "Il mio sogno è vincere lo scudetto con il Napoli, vincere trofei e avere successo. Voglio solo fare del mio meglio per aiutare la squadra, lottare per il futuro e spingere la mia carriera al massimo, voglio essere il più in forma possibile e allenarmi al massimo delle mie possibilità per tutto il resto della mia carriera".