Lukaku senza veli: "Napoli, qui rappresenti un popolo intero". E su Mertens...

Lukaku e l'arrivo al Napoli

A proposito del suo passaggio al Napoli in estate commenta: "Già da quando sono uscite le prime notizie su internet sono andato su Instagram a vedere i messaggi dei tifosi. Poi ho parlato con Dries Mertens, che conosco da quando ho 17 anni, che mi ha parlato della vita in città. Qui rappresenti un popolo intero. Ho sentito subito un'energia positiva. Dal magazziniere al fisioterapista, qui tutti amano il club. Questo ti fa stare molto bene ma ti dà anche grande responsabilità. Alla mia presentazioni ho detto 'wow'. Poi ho anche segnato e alla fine abbiamo vinto, che è la cosa più importante. Adesso come giocatore vivo alla giornata. Il mio momento preferito è appena finisce la stagione che vado al mare con i miei figli per dieci giorni. Ma quando riparte il campionato sto 10 mesi concentrato per dare il 100% di me stesso. Questa è la mia vita". In conclusione Lukaku ammette di non aver ancora imparato nessuna parola in napoletano ma promette di impegnarsi: "Magari può servirmi per andare al supermercato", scherza il belga.