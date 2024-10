Conte sorride, Lukaku resta a Napoli: la scelta a sorpresa del Belgio

Conte sorride perché dal Belgio non è arrivata la chiamata per Romelu Lukaku. Una scelta un po' a sorpresa ma che è arrivata con l'ufficialità della pubblicazione dei convocati da parte del Ct Domenico Tedesco. Il Belga ha deciso di restare a Castelvolturno per continuare ad allenarsi con la squadra e raggiungere la condizione migliore in vista del ritorno in campo dopo la sosta. "Voglio dare tutto me stesso" ha detto proprio l'attaccante in una recente intervista. Una decisione sorprendente viste anche le sfide in cui sono impegnati i Diavoli in Nations League.