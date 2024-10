Conte: "Non mi aspettavo un Napoli così... Lukaku sposta gli equilibri"

NAPOLI - "Quattro vittorie consecutive? Abbiamo fatto il nostro dovere , sicuramente se mi avessero chiesto a inizio anno questo tipo di andamento e risultati così in fretta sarebbe stato difficile pensare potesse subito accadere. Però siamo stati bravi ed è frutto della disponibilità dei ragazzi e da parte nostra di lavorare tanto, io e lo staff non dico 24 ore su 24 ma siamo sempre ben concentrati su questa esperienza. C’è tanta aspettativa e la piazza è bella e importante , vogliamo regalare loro delle belle serate". Sono le parole del tecnico del Napoli Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, dopo il successo per 3-1 contro il Como allo stadio Maradona: " Lukaku? Dico sempre che è un giocatore che può spostare gli equilibri , oggi è cresciuto come condizione e partecipazione, può fare meglio e deve continuare a lavorare in maniera seria. Deve raggiungere un livello importante".

Su Neres, Politano e Lobotka

"Neres ha sfiorato il suo secondo gol, ha avuto un impatto veramente importante. Quando ci sono queste cose mi danno soddisfazione e gioia, perché tutti sanno che c’è competizione per una maglia dal 1'. Salgono attenzione e determinazione, ma voglio elogiare Politano perché ho avuto già un'esperienza con lui all’Inter e ho ritrovato un ragazzo molto più maturo. Oltre a qualità tecniche è molto tattico e ha una condizione fisica importante. Poi entra Neres, che si sta ritrovando perché ha avuto qualche stagione altalenante e con noi sta lavorando sodo. Lo vedo molto applicato in fase offensiva, dove ha qualcosa di diverso dagli altri, ma anche difensivamente perché sappiamo che in Italia non possiamo concedere uomini. Io sono contento di chi sta dietro, potrei parlare di Neres, della crescita di Ngonge che è stato convocato dal Belgio. Ho parlato di Gilmour, che ha davanti un Lobotka strepitoso. Mi mettono tutti in difficoltà, ed è bellissimo: prima della partita ho il mal di testa nello scegliere, c’è una sana competizione e chi gioca sa che deve andare a 2000 perché dietro c’è gente che meriterebbe. Le risposte che ho avuto stasera mi lasciano davvero soddisfatto. Sosta in testa? La accettiamo con gioia", conclude Conte.