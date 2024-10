Buffon e il Napoli di Conte, quella frase profetica a giugno: "Se va male..."

" Non ne parlo, ora è facile, risentitevi cosa ho detto a giugno... ". Quando si dice "essere profetici" Gigi Buffon ne sa qualcosa. Agli inizi di giugno, Antonio Conte da poco arrivato sulla panchina del Napoli , all'ex capitano della Juventus fu chiesto cosa pensasse dell'approdo dell'allenatore all'ombra del Vesuvio. Senza mezzi termini, l'ex portiere dichiarò: " Il prossimo anno il Napoli se va male arriva secondo . E quindi, grande attenzione. Secondo me è bello che ci sia stata questa unione tra la passione e il colore di Napoli e il carisma e la passione di Antonio Conte. Può venir fuori un bel mix. Allenarsi con Conte per una settimana intera senza Coppe? I ragazzi del Napoli faranno un’esperienza unica, glielo posso assicurare. Vicino al mistico (ride) . Però, credo che ne valga la pena”.

Ed è proprio a queste parole che ha fatto riferimento il capodelegazione della nazionale italiana a margine dell'evento "Stati generali del Calcio" a Bologna. Imbeccato nuvovamente sulla squadra campana, quattro mesi dopo quelle affermazioni e con i partenopei primi in classifica, ha risposto: "Non ne parlo, ora è facile, risentitevi cosa ho detto a giugno e capite cosa pensavo del Napoli. Il campionato è bellissimo, a oggi sembra molto combattuto con tante squadre che possono ambire. E credo che il livello del gioco in generale sia alto".

Buffon su Maldini e la Nazionale

Tema principale della giornata i giovani dell'Italia, che stanno iniziando a dimostrare qualcosa di interessante dopo la disastrosa avventura europea dell'ultima estate: "I ragazzi della Nazionale sono giovani ma hanno già dimostrato qualcosa di importante. Anzi, sotto il profilo umano sono più forti e migliori di prima con l'esperienza che hanno avuto: questo non può che rendere più ambiziosa la Nazionale e le prime uscite hanno confermato questo tipo di aspettativa. Come ho detto a loro oggi la Federazione li ringrazia per le partite vinte, ma ci aspettiamo sempre prestazioni di quel calibro. Il nostro livello è alto, l'ho detto anche dopo l'Europeo. Non mi sorprendono le gare di settembre, quelle precedenti sì".

Sul momento d'oro di Daniel Maldini: "È la conferma che nel calcio e nella vita esistono storie incredibili. Daniel si è meritato tutto questo, negli ultimi 2-3 anni ha palesato una crescita enorme e sta dimostrando di avere qualità non facilmente individuabili". E sul Bologna di Italiano: Questo deve essere un anno di grande gioia per i tifosi, nonostante le difficoltà momentanee in campionato". Aggiungendo poi un ricordo personale: "Di Bologna ricordo i primi anni che venivamo col Parma, vincemmo due partite e feci due prestazioni incredibili, con la gradinata che nonostante la rivalità mi applaudii. Mi colpì questo tipo di sportività".