“Conte camaleonte, via subito le mele marce. Con il suo mantra facemmo il vuoto”

La sua numero 11 l’ha ereditata Lukaku, che è partito subito forte con 3 gol e 4 assist in 5 presenze. «Ed è ancora al 50% della condizione. Finora nelle gare ha lavorato d’esperienza, facendo a sportellate coi difensori avversari e andando incontro alla palla per favorire l’inserimento di esterni e centrocampisti. Il vero Lukaku non si è ancora visto. Quando starà al top della condizione torneremo ad ammirare il belga che parte in progressione e va in porta come ai tempi dell’Inter. Resta comunque il miglior attaccante della Serie A. Sia che giochi bene sia che giochi male, Lukaku 20 gol all’anno te li fa sempre. In più riesce ad essere un leader per i compagni».

C’è un giovane attaccante in cui si rivede e uno che vedrebbe bene a Napoli come vice Lukaku? «Mi piace molto Castro: mi sembra un piccolo Tevez. So che il Napoli sta lavorando per l’estate su Bonny del Parma: sarebbe un ottimo innesto».