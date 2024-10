Napoli, Conte perde Lobotka: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: l'allenatore dovrà rinunciare a Lobotka per le prossime partite. Il centrocampista si è infortunato nel finale del match di Nations League tra la Slovacchia e l'Azerbaijan e ora, dopo gli esami strumentali, è arrivato il bollettino da parte del club: "Distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro". Dunque il calciatore non ci sarà sicuramente per la sfida contro l'Empoli e dovrebbe stare fermo circa due settimane.