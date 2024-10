Napoli, basta il rigore di Kvaratskhelia con l'Empoli: Conte a +3 sulla Juve di Motta

Terzo successo consecutivo per il Napoli, che al Castellani supera un ottimo Empoli grazie alla rete di Kvaratskhelia . Un risultato valido per l'8ª giornata di Serie A, e che vede gli uomini di Conte mantenere il comando della classifica con 19 punti, staccandosi dunque dalla Juve che grazie alla vittoria sulla Lazio era riuscita nell'aggancio ai partenopei. Resta comunque la bella prova degli uomini di D'Aversa , in controllo del gioco per tutta la prima frazione di gioco. Al prossimo impegno di campionato, gli azzurri ospiteranno il Lecce nell'incontro in programma il 26 ottobre. L'Empoli sarà invece ospite del Parma.

Empoli-Napoli: il racconto della partita

Buona partenza dei padroni di casa, che impegnano in più occasione la difesa avversaria. Al 10' minuto, Esposito spaventa Caprile calciando al volo sul bel cross di Colombo, trovando però la respinta dell'estremo difensore ospite. Non passa molto che Pezzella prova a sbloccare le marcature calciando da posizione ravvicinata: ma anche in questa occasione Caprile risponde presente. Alla mezz'ora di gioco, è l'Empoli a vantare il maggior possesso palla. Il Napoli reagisce allora con Buongiorno, che colpisce bene di testa su calcio d'angolo trovando però la zampata di Ismajli, bravo a deviare in corner. I toscani tornano a pressare e si ripresentano davanti la porta di Caprile dapprima con Esposito, che calciando in area indovina una nuova traiettoria pericolosa e Colombo, che effettua il 4º tiro in porta della partita. Al 43', è invece Fazzini a tentare il gol del vantaggio. Solo il duplice fischio interrompe il dominio dell'Empoli. Nella ripresa, Conte ingrana la marcia Simeone. L'argentino entra in campo e semina il panico in area, dove gli azzurri conquistano un calcio di rigore per il fallo di Anjorin su Politano, poi trasformato da Kvaratskhelia al 63'. Il vantaggio galvanizza gli azzurri, che pochi minuti dopo sfiorano il raddoppio con McTominay. Il Napoli gestisce bene il risultato, e al triplice fischio raccoglie i 3 punti: 1-0 il risultato finale.