Neres: “Per i dribbling studio Ronaldinho. Di Maria? Non serve commentare"

Napoli, Neres: "Per migliorare studio Ronaldinho"

Neres ha quindi svelato i suoi idoli a cui si ispira di più per migliorare: "Ci sono degli allenamenti specifici legati alla corsa che svolgiamo con i nostri preparatori atletici tutti i giorni per lo sprint. Non stando tantissimi minuti in campo, so che posso dare la massima velocità in quei momenti. Per i miei dribbling studio tutti i giorni i video di Ronaldinho e Messi, sono loro che mi ispirano da questo punto di vista. Il mio passaggio all'Ajax? Ci sono arrivato giovanissimo, 19-20 anni, è stato molto importante per la mia crescita come uomo e calciatore. All'Ajax hanno grande pazienza con i giovani e questo è stato molto importante per me”.

Napoli, Neres: "Di Maria impressionante, Vinicus da Pallone d'Oro"

L'ex Benfica è poi tornato sulla stagione trascorsa come compagno dell'ex Juve Di Maria nella squadra di Lisbona: "Tutti sanno che grande calciatore è Di Maria, non c'è bisogno di aggiungere nulla. Ciò che mi ha impressionato di più è la sua personalità come uomo prima ancora che come calciatore. Si percepiva la sua semplicità e empatia negli allenamenti". Spazio poi alla nazionale e alla questione Pallone d'Oro: "Convocazione con il Brasile? Il club al momento è il mio focus principale, mi dedico al 100% solo per fare il meglio possibile per la maglia del Napoli. Vinicius merita il Pallone d'Oro 2024? Non vedo nessun calciatore al momento migliore di lui al Mondo, non c'è nessuna discussione su questo".

Napoli, Neres: "Vogliamo mantenere il primo posto"

Il brasiliano ha commentato l'ottimo avvio di campionato del Napoli che ha due punti di vantaggio sull'Inter e tre sulla Juventus: "Siamo pronti a mantenere il primato, consapevoli della gare difficili che ci attendono. Ora però siamo concentrati solo sulla sfida al Lecce sabato". Infine sul compagno Kvaratskhelia: "È un fuoriclasse, un top player assoluto. Dopo averlo visto in campo e negli allenamenti non posso fare altro che confermarlo".

