Conte: “Scudetto? Non giochiamo a nascondino, al Napoli uno dei migliori gruppi..."

MILANO - Vittoria di personalità del Napoli che sbanca San Siro 2-0 battendo il Milan provando la prima vera fuga stagionale, infatti la squadra di Antonio Conte comanda con 7 punti di vantaggio sull' Inter e 8 sulla Juventus. Le parole dell'allenatore dei partenopei ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Nessuno si nasconde, realisticamente quello che stiamo facendo è qualcosa di incredibile. Ma dobbiamo restare molto umili e pensare partita per partita. Io ho le spalle larghe, le responsabilità me le hanno sempre date. Dobbiamo cercare di fare ogni partita più punti possibili, noi sappiamo il nostro obiettivo e non ci vogliamo nascondere - aggiunge - Il nostro obiettivo primario è tornare nelle coppe, perché sappiamo benissimo quando conta. Noi vogliamo che i nostri tifosi sognino e vogliamo alimentare i loro sogni, perché sappiamo che Napoli è un ambiente caldissimo".

Ambiente e tifosi

"Quello che piace è l'ambiente che abbiamo creato a Castel Volturno, dal giardiniere ai calciatori. Respiro aria pulita e bella. Io comunque soffro perché vorrei vincerle tutte. Questa partita l'abbiamo preparata con un solo allenamento. Ringrazio lo staff e tutte le persone che sono stressate continuamente. Chiedo tanto a me e a chi mi circonda - aggiunge - Con lui c'è grande empatia, ha fatto di tutto per venire a Napoli per lavorare di nuovo insieme. Posso parlare benissimo di lui. Un ragazzo a posto, come tutti quelli che alleno, sia quelli rimasti che quelli nuovi".

Su Lukaku

"Con lui c'è grande empatia, ha fatto di tutto per venire a Napoli per lavorare di nuovo insieme. Posso parlare benissimo di lui. Un ragazzo a posto, come tutti quelli che alleno, sia quelli rimasti che quelli nuovi".