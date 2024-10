Serie A: quasi 2 milioni su Dazn per la fuga di Conte

TORINO - La sfida di ieri sera tra il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte, uno dei classici più attesi del calcio italiano con una storia ricca di confronti memorabili tra le due squadre, è stata protagonista del turno infrasettimanale di Serie A Enilive. Un appuntamento che non solo ha riscritto la storia del calcio italiano con il ritorno di un match di Serie A in chiaro dopo quasi 30 anni dall’ultimo trasmesso, ma che è riuscito ad appassionare 1,9 milioni di spettatori su Dazn (1.883.064). L’incontro, che ha tinto di azzurro San Siro con la vittoria della squadra di Conte grazie alle reti di Lukaku e Kvaratskhelia segnate entrambe nel primo tempo, è il quinto successo consecutivo del Napoli in campionato ed è stata la partita migliore in termini di ascolti giocata durante un turno infrasettimanale dalla stagione 2014/2015 a oggi – ad esclusione di alcuni turni giocati nelle festività -, superando i numeri registrati da entrambe le sfide di andata delle scorse stagioni su Dazn, entrambe giocate di domenica alle 20:45. Con 1,9 milioni di spettatori, Milan-Napoli diventa inoltre il secondo miglior match della stagione in corso su Dazn, a un passo dal Derby della Madonnina che ha totalizzato quasi 2 milioni di audience.