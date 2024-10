Kvaratskhelia, rinnovo Napoli: la richiesta e il nodo clausola

Il gol capolavoro contro il Milan ha smosso qualcosa tra il Napoli e l' agente di Kvaratskhelia , Mamuka Jugeli, per discutere il rinnovo del contratto , attualmente in scadenza nel 2027. I dirigenti del club e il procuratore del georgiano si trovano a Milano per proseguire la trattativa, iniziata già da tempo, come riportato da Sky Sport. I segnali sono incoraggianti e ci sono delle novità, ma resta un nodo da sciogliere.

Kvaratskhelia, rinnovo Napoli: il nodo clausola

Al momento Kvaratskhelia percepisce uno stipendio da 1.6 milioni di euro più i diritti di immagine, una cifra "bassa" rispetto a quanto ha fatto vedere in campo in questi anni. Il Napoli per il rinnovo offre una base di 5 milioni di euro a salire negli anni, con un tetto massimo di 8 milioni. La richiesta dell'agente è invece di 5 milioni a salire fino a 8-9 dal terzo o quarto anno. Ma il vero nodo sa sciogliere resta una clausola rescissoria che il procuratore vorrebbe inserire per il rinnovo del contratto: la richiesta di Jugeli è di 80 milioni più una commissione per la vendita come riconoscimento per aver portato il georgiano agli azzurri. La posizione del club è invece diversa su questo aspetto: non vorrebbe inserire la clausola o almeno vorrebbe alzare la cifra, ritenuta troppo bassa rispetto al valore del giocatore. L'attaccante intanto sta rispondendo in campo e ha già realizzato 5 gol e 2 assist in 10 giornate di Serie A.