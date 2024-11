"Conte top 3 al mondo, Juve nella lotta Scudetto. McTominay? Non capisco"

Chi vede come principale rivale degli azzurri per la corsa scudetto? "L’Inter come rosa sulla carta resta la più esperta e attrezzata, anche se la Champions potrebbe togliere un po’ di concentrazione ed energie. Tengo dentro la lotta pure la Juve, che può dare fastidio fino alla fine. Il Napoli, però, ha il vantaggio di non fare le coppe e potersi concentrare solo sul campionato e questo aspetto, se sfruttato a dovere, può valere qualche punto in più alla fine dell’anno".

Lukaku-Kvaratskhelia è la miglior coppia d’attacco della Serie A?

"Per me si. Il georgiano con Conte è tornato a brillare e Antonio lo sta anche rendendo più famelico. Big Rom invece alla dipendenze del tecnico leccese è una garanzia: nessuno meglio di lui sa trarre il meglio dall’attaccante belga".

Domenica il Napoli al Maradona ospiterà l’Atalanta: è la prova del nove per gli azzurri?

"Sicuramente la Dea anche quest’anno può finire nei primissimi posti e dar fastidio a tutti. Gasperini, come al solito, sta facendo un lavoro incredibile. Sono convinto che i nerazzurri prima o poi lotteranno anche per il vertice della classifica e non solo per un piazzamento Champions".

Un paio di giorni fa sarebbe stato il compleanno di Maradona. Resta il più grande giocatore della storia del calcio?

"Certamente si, non ci sono dubbi. Con tutto il rispetto dei vari Messi e Ronaldo, non c’è storia con Diego. Uno come lui non ci sarà più, purtroppo. Un fuoriclasse straordinario, ma al tempo stesso un ragazzo di un’umiltà pazzesca. Ogni tanto in partita o in allenamento succedeva che qualcuno di noi sbagliasse: non è mai capitato una volta che Diego ci rimproverasse o si arrabbiasse, anzi ci incoraggiava come se avessimo fatto una bella giocata. Questo per dirle come fosse anche un grande leader per tutti i suoi compagni. Maradona era unico: il suo ricordo rimarrà indelebile e ineguagliabile per sempre".