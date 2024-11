De Laurentiis, la mossa del presidente Napoli alle accuse per falso in bilancio

MILANO - Kostas Manolas non è stato un grande affare per il Napoli e continua a non esserlo. A distanza di più di due anni dal suo passaggio in azzurro, il difensore greco, attualmente al Pannaxiakos, rischia di pesare ancora sulle vicende del club partenopeo e del suo presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli è infatti indagato dalla Procura di Roma per il trasferimento del centrale ellenico, prelevato dalla Roma nell’estate del 2019 a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro .

Al club giallorosso, in un’operazione formalmente slegata ma conclusa nell’ambito della stessa sessione di calciomercato - a distanza di appena 24 ore l’una dall’altra - fu ceduto il centrocampista guineano, valutato nell’occasione 21 milioni di euro e oggi in forza all’Anderlecht in Belgio. L’avventura di Manolas a Napoli non è stata particolarmente positiva: dopo prestazioni altalenanti nelle prime due stagioni, il greco è finito ai margini della rosa con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Il 16 dicembre 2021, il Napoli ne ha formalizzato la cessione all’Olympiacos, per 1,5 milioni di euro, con una minusvalenza di 5,7 milioni di euro nel bilancio della stagione di riferimento e un deprezzamento superiore ai 30 milioni rispetto al prezzo pagato alla Roma poco più di due anni prima.