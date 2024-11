Insigne si offre al Napoli: "Se Conte chiama sto già a Castel Volturno"

"Napoli? Ho un amore infinito per questa città: sono a Napoli in vacanza e ricevo sempre tante dimostrazioni d’affetto nei miei confronti. Il sogno sarebbe quello di tornare a vivere quello che è successo due anni fa. Noi tifosi conosciamo bene la passione che abbiamo per la nostra squadra e il mister fa bene ad infondere serenità". Lo ha detto Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Sogno che la città possa festeggiare un altro scudetto. Sarebbe fantastico se succedesse ciò che abbiamo vissuto due anni fa“ ha aggiunto l'ex attaccante del Napoli, ora al Toronto.