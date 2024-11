Conte: "Con l'Inter nessuna bandiera bianca, Napoli è una piazza impaziente"

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di campionato Inter-Napoli, valida per la 12esima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei partenopei ha dichiarato: "Il ritorno a San Siro? Sicuramente fa sempre un certo effetto tornare dove si è lavorato duramente. Proverò un carico di emozioni, perché si torna indietro nel tempo e tornano in mente tante situazioni. Sarà un bell'effetto tornare per me. Sono stati due anni felici, ho visto anche uno scudetto. E ho sempre vissuto tutto al massimo. De Laurentiis? Non ho letto le parole del presidente, ma qualsiasi cosa abbia detto penso che un allenatore non debba commentare. Ascoltare, sì, e poi andare avanti. Il presidente l'ho visto settimana scorsa, non mi ha detto nulla di diverso ultimamente. Non commenterò mai le parole di un presidente, né adesso né in futuro. L'allenatore non è tenuto ad esprimersi a riguardo, perché mi trovo al di sotto di lui".