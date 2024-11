Inter-Napoli, Conte torna contro il suo passato dall'alto in basso

NAPOLI . È andato via sbattendo la porta, ma quel periodo all’Inter, Antonio Conte non lo ha dimenticato. Torna da avversario e da primo in classifica con i nerazzurri ad inseguirlo. Un vero esame di maturità per il suo Napoli , reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta . Il tecnico azzurro ha lavorato intensamente sugli errori commessi, focalizzandosi anche sugli aspetti emotivi della squadra, che ha ottenuto solo tre punti su nove disponibili da una situazione di svantaggio: alla terza giornata contro il Parma . Al contrario, il Napoli si è dimostrato insuperabile quando ha segnato per primo, conquistando sette vittorie su sette. Don Antonio sta anche svolgendo un ruolo di mental coach nello spogliatoio e al contempo cerca di mantenere sotto controllo l’entusiasmo crescente in città, sostenuto dal presidente De Laurentiis, che seguirà la partita da Los Angeles.

Lobotka in panchina e le scelte di formazione

Stanislav Lobotka, recuperato dall’infortunio, dovrebbe partire dalla panchina. È un segnale quello di Conte: quelli che hanno perso contro l’Atalanta ora devono battere l’Inter. Un test non facile per il Napoli, che nelle ultime 12 sfide contro i nerazzurri ha ottenuto solo una vittoria, tre pareggi e otto sconfitte: contro nessun’altra squadra di Serie A ha fatto peggio. Sarà anche una sfida nella sfida tra Conte e Inzaghi: l’Inter al Meazza va in gol da 28 partite consecutive, mentre il Napoli è riuscito a mantenere la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte disputate in campionato. Il coach salentino ed il suo staff hanno lavorato tanto per limitare le incursioni laterali degli esterni nerazzurri e non sarebbe da escludere un ritorno al 3-5-2 per avvicinare Di Lorenzo al centrale e avere maggior supporto difensivo da Politano. L’esterno offensivo giocherà da ex e contro l’Inter ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A quando vestiva la maglia del Sassuolo. Da quando indossa quella del Napoli, invece, ha seguito il trend dei suoi compagni di reparto: nessun attaccante azzurro in rosa ha mai segnato contro l’Inter. Non ci saranno cambi rispetto alla gara contro l’Atalanta. Meret tra i pali, con la solita linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. Ai lati di Gilmour ci saranno Anguissa e McTominay. Davanti confermato il tridente con Politano e Kvaratskhelia a sostegno di Lukaku. Il belga è uno specialista dei gol alle sue ex squadre (ha segnato contro tutte), ma contro l’Inter ancora non si è sbloccato. Ci proverà stasera aiutato da Don Antonio, una coppia che proprio i nerazzurri conoscono fin troppo bene.