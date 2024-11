Conte show in diretta, Marelli azzittito: "Errore clamoroso, ma che significa!"

Conte in conferenza: "Cambiate il VAR"

"Sentirmi dire che non può intervenire la prendo come una presa in giro - aggiunge Conte -. Dico per tutti gli allenatori, non solo per me. Se c'è un errore il Var deve intervenire, pro o contro il Napoli. Siamo incazzati neri tutti quanti per questi dubbi che creano delle dietrologie e sono stufo. Io voglio stare tranquillo in panchina, altrimenti prendo ammonizioni o espulsioni. Oggi ho visto che ero quotato a 4, incredibile". Infine conclude con un appello: "Ma chi l'ha messo sto protocollo? A me sembra messo per creare confusione. Il Var per me è uno strumento bellissimo, ti consente di stare tranquillo. Ti arrabbi alle volte, poi vai a vedere e ti tranquillizzi. Ma perché deve intervenire quando conviene, se c'è un errore, deve intervenire. Chiama l'arbitro, poi magari oggi Mariani andava a vedere e confermava il rigore. L'avrei accettato. Ma così no. Rischiamo di perdere la partita perché in questo caso il protocollo dice che il Var non può intervenire? Togliamolo sto protocollo, togliamo sti alibi. Io voglio onestà".