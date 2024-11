Retroscena Conte, la furia e la reazione dell’Inter: si va oltre il Var…

L'attacco di Conte e la replica di Rocchi

"Io non voglio cattivi pensieri, ma onestà intellettuale - aveva aggiunto in sala stampa l’allenatore del Napoli dopo essere 'esploso' in televisione -. Il Var è uno strumento bellissimo, ma perché a volte interviene e altre no? Magari oggi Mariani andava a vedere e confermava il rigore, l’avrei accettato di più. Intervento lievissimo e il Var non può intervenire perché? Togliamo sto protocollo e questi alibi. Io voglio andare in panchina con una 'cosa' onesta, non con protocolli. E lo dico per tutti quanti, non solo per il Napoli". Detto che, come sottolineato, Inzaghi si è subito smarcato, il designatore Rocchi sull’argomento ha preferito sorvolare, invitando - in perfetta sintonia con l’interista - a tenere basso il livello delle tensioni: "Prima dobbiamo fare meno errori noi però chiedo di essere il più tolleranti possibile perché, se non porti rispetto, il clima si incendia", le considerazioni dell’allenatore della squadra arbitrale. Stante le premesse, sarà però meglio prendere l’estintore.