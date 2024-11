"Ci avete provato": Conte furia in campo, Inzaghi prima festeggia e poi...

Lo sfogo di Conte contro il Var

Al termine della gara, ai microfoni di Dazn, era arrivato puntuale lo sfogo di Antonio Conte che, rivolto a Marelli, aveva dichiarato: "Scusate, ma che significa che il Var non può intervenire se c'è un errore? Che significa? Quando gli conviene intervengono, quando non gli conviene non intervengono? Fatemi capire. Una decisione dell'arbitro può cambiare una partita. Se c'è un errore il Var deve intervenire, punto e basta. Questa è una cosa che fa veramente incazzare, ma non penso solo me, tutti gli allenatori!. Il signor Marelli può dire quello che vuole, ma a logica il Var deve correggere degli errori o segnalare situazioni non viste dall'arbitro. Questo è un errore clamoroso che può incidere sulla partita! Se c'è un errore, il Var corregge punto e basta. Così fai fare anche una figura di cacca in meno all'arbitro. Il Var è uno strumento bellissimo se usato correttamente". La dura rispsta di Conte era arrivata in seguito alla spiegazione dell'opinionista di Dazn: "Il Var in questi casi non può intervenire, Mariani l'ha valutato nella sua interezza. In verità però il calcio di rigore è molto leggero, non c'è niente più di una gamba esterna sul polpaccio di Dumfries. Credo che Mariani sia stato preso in contropiede dalla velocità e abbia valutato per il fallo. Il difensore cerca sempre di mettere la gamba per avvantaggiarsi, non lo fa in maniera fallosa".