Simeone lo sa, "per lo Scudetto devi battere la Juve"

"Cosa significa lo Scudetto per me? Mi ricorda quello che ho vissuto da picccolo per vincere un campionato che molti pensavano sarebbe stato difficile per una squadra come il Napoli, perché ovviamente eravamo contro grandi squadre come la Juventus, il Milan, tutte squadre che hanno vinto molto in passato in Serie A. Per altre grandi squadre, come il Napoli, è sempre stato difficile vincerlo. Quando ho deciso di venire a Napoli, sapevo che sarebbe stato speciale e me ne sono reso conto molto rapidamente che stavamo costruendo qualcosa di bello". Sono le parole, ai canali ufficiali della Lega Serie A, dell'attaccante del Napoli Giovanni Simeone: "La scorsa annata? Non avevamo nessuna pressione. Abbiamo perso un giocatore molto importante come Kim e abbiamo perso un grande allenatore (Spalletti, ndr). Ci sono stati alcuni cambiamenti. Ogni anno è diverso dagli altri. Devi prenderlo come una sfida e cercare di portarlo a termine. Quando si parte col piede giusto, è facile mantenere lo slancio. Quando non inizi bene la stagione, diventa difficile. Può succedere a qualsiasi squadra".