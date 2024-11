Napoli-Roma e l'emozione unica con Pino Daniele

TORINO - Domani, domenica 24 novembre, su Dazn andrà in scena il match tra Napoli e Roma, un evento imperdibile, arricchito da un momento di straordinaria emozione per tutti i tifosi. Alle 17.50, prima del calcio d’inizio che vedrà gli azzurri di Antonio Conte attualmente in vetta alla classifica sfidare la Roma guidata dal nuovo mister Ranieri, allo stadio Diego Armando Maradona e visibile anche in live streaming su Dazn sarà presentato in anteprima assoluta il brano inedito di Pino Daniele: “Again”.