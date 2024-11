Conte, mentalità vincente: “Potevamo essere più cinici”. E su Kvaratskhelia...

Antonio Conte ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria di misura in casa contro la Roma decisa dalla rete di Lukaku su assist di Di Lorenzo. Il tecnico del Napoli ha dichiarato: "Prima della partita avevo detto chiaramenti ai ragazzi di non guardare la classifica ma pensare a noi stessi per cercare di migliorare. Dobbiamo alzare il livello sotto tutti i punti di vista, oggi per 70 minuti la squadra mi ha soddisfatto molto creando diverse situazioni dove potevamo essere più cinici e cattivi. Abbiamo giocato contro la Roma che è una signora squadra concedendo una traversa su calcio da fermo dove sicuramente dovremo fare più attenzione. Non dimentichiamo che ogni partita per noi deve essere uno stimolo, poi eravamo lassù e ci siamo ritrovati quarti prima di giocare ma mi è piaciuta molto la prova matura dei ragazzi".