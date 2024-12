Buongiorno, Toro-Napoli in campo con il cuore

È stato un cuore granata, forse lo è ancora, ma non si può dire visto che gioca nel Napoli , altra piazza passionale come quella del Toro . E oggi, molto probabilmente, quando alle ore 15 scenderà in campo con la maglia azzurra sarà il momento più difficile della sua carriera. Vedere i colori del passato, la Maratona, gli spogliatoi che per tanti anni sono stati suoi, gli applausi della gente: non sarà facile, no, proprio no. E ricordiamo che dalla sua cessione si sono rafforzate le contestazioni nel confronti del presidente Urbano Cairo , che poi ci ha messo del suo vendendo anche Bellanova . Già lo scorso anno Buongiorno era stato ceduto (all’Atalanta) ma lui, pur di restar ancora al Toro, rifiutò il trasferimento. Stavolta, invece, non ha potuto dire no. La sua cessione, per portare soldi in cassa, era stata programmata da tempo.

La partita di Alessandro

Riavvolgiamo il nastro dei ricordi. Alessandro Buongiorno è cresciuto a pane e Toro. E’ nato granata. Undici anni nel settore giovanile (dalla scuola calcio alla Primavera) e poi, dopo breve parentesi in prestito a Carpi e Trapani, la prima squadra. Di cui nel tempo, alternandosi con Rodriguez, diventò capitano. A lui, come si può vedere nella foto qui a fianco, l’onore di leggere i nomi sulla lapide a Superga, nelle ultime due celebrazioni del 4 maggio: «Il momento più intenso ed emozionante della mia vita di tifoso e di giocatore, dopo già la grandissima soddisfazione di essere diventato capitano della mia squadra del cuore, nella mia città», spiegò poi più volte.

Dal passato al presente. Oggi in campo contro il Toro. E il cuore batterà forte, come confermano anche le sue frasi dette a “Cronache di Spogliatoio” (un’intervista rilasciata qualche giorno fa). «A Torino ho vissuto 17, 18 anni bellissimi. Il Toro è stata una parte importantissima della mia vita, direi fondamentale. Ricordo come se fosse oggi che quando tornai dal prestito al Trapani, in ritiro, venivo usato come sparring-partner per titolari e riserve. A quel punto mi scattò la molla e la mia vita cambiò. Una questione di testa. Mi imposi di giocare senza pensare a nient’altro. Allenarmi con i big mi condizionava, sentivo la pressione. Per questo motivo cominciai a chiedere la palla con personalità, a parlare con loro. Volevo tirar su la testa anch’io! E negli anni sono cresciuto tanto». Poi tutto è cambiato e oggi scenderà in campo come grande protagonista di un Napoli capolista, con alle spalle un’altra città che già l’adora per il suo rendimento, la sua professionalità e serietà.