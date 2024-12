Udinese-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: pesano gli scontri scudetto

Il prefetto di Udine , Domenico Lione, in occasione dell' incontro di calcio Udinese-Napoli , che si disputerà il 14 dicembre alla Dacia Arena, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania , l'acquisto dei biglietti del settore ospiti riservato esclusivamente ai tifosi fidelizzati, possessori di fidelity card della "Ssc Napoli" non residenti in Campania, e l'incedibilità del titolo medesimo.

Il motivo del divieto

La disposizione è stata adottata in esecuzione della determinazione con la quale il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha indicato che l'incontro è connotato da elevati profili di rischio, in ragione della rivalità tra le opposte tifoserie. Le storiche tensioni sono notevolmente aumentate dopo gli scontri avvenuti a seguito della vittoria dello Scudetto del Napoli, proprio a Udine, nel maggio 2023, con le due fazioni che si sono affrontate durante l'invasione di campo al triplice fischio dell'arbitro, che sancì la conquista del tricolore per i partenopei.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!