Dorgu da Conte, Simeone da Vanoli: il possibile intreccio tra Napoli e Toro

Con l’eliminazione dalla Coppa Italia il Napoli pensa solo al campionato e sogna la scudetto con ottime possibilità di lottare fino alla fine e, quindi, di trasformare il sogno in realtà. Senza altre competizioni il tecnico non ha intenzione di fare il turnover ma insistere su 13-14 titolari. E come vice Lukaku ha scelto Raspadori. Alla luce di questa situazione il tecnico ha dato il via libera alla cessione di Simeone chiedendo ad Aurelio De Laurentiis un altro sacrificio per portare in azzurro Patrick Dorgu , 20 anni, jolly tuttofare del Lecce, elemento di quantità e qualità che incarna perfettamente lo spirito dell’allenatore. Il Lecce, nonostante sia impegnato nella lotta per non retrocedere, potrebbe anche cederlo per una cifra considerevole. La valutazione fatta supera i 20 milioni e avvicina (di molto) i 25.

Torino su Simeone

E di questa situazione ne può approfittare il Toro sempre che Cairo decida di investire qualche milione - anche l’estate prossima, come vedremo nell’ottica di un prestito con obbligo di riscatto - per dare a Vanoli l’attaccante che serve per non precipitare più in basso. De Laurentiis, infatti, vorrebbe incassare anche dalla cessione dell’argentino per poi trattare il gioiello del Lecce che rafforzerebbe in maniera importante l’organico di Conte. E qui può entrare in scena il presidente granata. Lui e Vagnati vogliono Simeone in prestito, possibilmente con diritto di riscatto, con il produttore cinematografico che invece chiede 15 milioni per la cessione definitiva. Su queste basi non c’è nessuna possibilità che la trattativa vada in porto. Ma se il patron granata, sempre più contestato dai suoi tifosi e irriso da quelli bianconeri, decidesse (difficile ma non si sa mai) di investire proponendo un prestito con obbligo il discorso prenderebbe una piega diversa. De Laurentiis, in tal caso, potrebbe cioè decidere di aprire una trattativa cercando un punto di equilibrio con Cairo attorno ai 10, 12 milioni.

Anche Petagna nel mirino

Naturalmente non c’è solo Simeone nei piani del Toro anche se il figlio del Cholo è il preferito. Nel mirino del club granata c’è sempre Petagna. Il giocatore ha appena prolungato per un’altra stagione (fino al 2026) con il Monza pur giocando poco. Ma questo non esclude una sua cessione. Oltretutto in questa stagione non ha segnato neppure un gol. Una mossa (il rinnovo, ovviamente) di Galliani per non essere costretto a svendere il giocatore? Conoscendo la sua abilità sul mercato ci può stare. Il centravanti ha le stesse caratteristiche fisiche di Zapata, ma si torna al punto iniziale: gli 0 gol segnati in questa A. Piace pure Jovic, il serbo del Milan, in questi giorni a Milanello per concludere la rieducazione dopo l’intervento chirurgico a Belgrado del 26 novembre scorso per rinforzare il canale inguinale sinistro e debellare la pubalgia. Sarà disponibile per l’inizio di gennaio, proprio nel periodo in cui si aprirà il mercato. Molto più difficile, infine, arrivare a Beto dell’Everton visto che il club inglese è di proprietà dei Friedkin che hanno intenzione di portarlo a Roma come riserva di Dovbyk. Questa la situazione attuale per quanto riguarda gli obiettivi di un Toro che non fa più gol e che sta rischiando di lottare per la salvezza fino alle ultime giornate del campionato. Adesso bisognerà capire se Cairo ha intenzione di investire un po’ oppure se puntare a qualche scommessa.