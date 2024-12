Kvaratskhelia, infortunio al ginocchio destro: c'è lesione, Napoli in ansia

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo le due sconfitte consecutive tra Coppa Italia e Serie A entrambe per mano della Lazio, ecco un'altra tegola per Antonio Conte: la diagnosi sull'infortunio di Kvaratskhelia ha evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Confermate, quindi, le sensazioni e i timori delle ultime ore dopo l'uscita anticipata dal campo nell'ultimo incontro contro i biancocelesti. Secondo quanto si apprende, il calciatore dovrebbe restare fuori dai campi di gioco verosimilmente fino agli inizi del 2025. Salterà certamente le prossime gare con Udinese, Genoa e Venezia. Le sue condizioni saranno valutate nel corso delle prossime settimane, ma il giocatore ha già cominciato l'iter riabilitativo.