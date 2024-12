Kvara ko, guai Napoli: fino a quando resterà fuori. E ora è il mese di Raspadori

NAPOLI - Un Natale senza Kvara . No, non è un nuovo cinepanettone della Filmauro, è il calciatore di cui il Napoli dovrà fare a meno per più di un mese. Il talento georgiano, in seguito ad un contrasto di gioco con Marusic nell’ultimo match contro la Lazio , ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro. Niente di grave, anche se gli esami clinici hanno confermato la sussistenza di una “lesione di basso grado del legamento collaterale mediale”. Il suo 2024 volge al termine in anticipo e l’appuntamento cerchiato in rosso per il rientro del classe 2001 potrebbe essere la sfida contro la Fiorentina (4 gennaio) o quella successiva con il Verona (12 gennaio).

Conte senza Kvara

Don Antonio, quindi, non potrà contare sul suo miglior attaccante - insieme a Lukaku - di queste prime 15 giornate di campionato: ha realizzato 5 gol e fornito 3 assist, con una media di un contributo al gol ogni 136 minuti. Il coach salentino ha dimostrato di potersi privare del georgiano a gara in corso: è già stato sostituito 10 volte su 15, mentre lo scorso anno furono solo 7 in 38 partite. Sei volte su dieci il subentrante è stato David Neres, tra i meno utilizzati da Conte in Serie A: 228 minuti spalmati in 14 match (la media di 16 minuti a partita) e solo una gara da titolare contro il Lecce il 26 ottobre. Dovrebbe essere il brasiliano a prendere le redini della fascia sinistra contro l’Udinese, ma il tecnico del Napoli insieme con il suo staff ragiona anche su un possibile, nuovo cambio del modulo.

L'ipotesi 3-5-2

L’ipotesi di reintrodurre il 3-5-2, con Raspadori o Simeone a supporto di Lukaku, è più di una semplice suggestione. Il centravanti belga, che ha beneficiato in passato di partner come Lautaro all’Inter e Dybala alla Roma, ha dimostrato di trovarsi in difficoltà senza una seconda punta. Jack Raspadori, che qualche settimana fa aveva espresso il desiderio di un maggiore impiego, potrebbe rivelarsi l’elemento chiave per rinvigorire il reparto offensivo azzurro, attualmente posizionato al settimo posto per produzione offensiva e al decimo per media tiri in porta a partita. L’altro dato allarmante è rappresentato dai capocannonieri del Napoli fermi a cinque reti ciascuno, uno score che si è ripetuto solo due volte nell’era De Laurentiis con Osimhen nel 2021 e con Milik nel 2019, mentre per trovare un dato peggiore bisogna arrivare addirittura alla stagione 1995/96, quando i migliori marcatori del Napoli siglarono solo 3 reti in 15 match. C’è tanto di cui «faticare» nel Napoli che si trova ad inseguire l’Atalanta distante due punti. Con Don Antonio intento a regalare una nuova pellicola a De Laurentiis: Natale di nuovo in vetta. Alla classifica.