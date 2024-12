Conte, lampo e furia: "Che ci lasciano i due ko? Zero punti e l'eliminazione. Neres..."

Dopo la striscia vincente, in casa Napoli sembra essersi inceppato qualcosa. L'uno due in stile pugilistico subito dalla Lazio, in Coppa Italia prima e in campionato poi, ha stordito i partenopei, che cedono il primato in classifica a un'inarrestabile Atalanta. Nella conferenza stampa di vigilia della trasferta contro l' Udinese dove gli azzurri sono chiamati a ritrovare i tre punti, il tecnico Antonio Conte non le ha mandate a dire a chi sosteneva che i campani fossero già lanciati verso la vittoria della Serie A .

Conte, la conferenza di Udinese-Napoli

I ragazzi di Conte sono chiamati a rialzarsi. Ma cosa resta di queste due sconfitte e come si riparte nel migliore dei modi? "Zero punti e l'eliminazione in Coppa Italia. Più di questo non possono lasciare. Si riparte sempre nella stessa maniera: lavorando, lavorando e lavorando".

Che squadra è l'Udinese? "L'Udinese è partita molto forte, poi ha avuto un periodo di rallentamento. Sono molto forti fisicamente. È sicuramente una buonissima squadra. Stanno facnedo molto bene. Dovremmo avere rispetto e cercare di essere al meglio della nostra condizione per riuscire a ottenere un buon risultato".

Sono passati cinque mesi da quando l'ex Inter ha messo mano alla rosa dei partenopei. Che bilancio è possibile fare e cosa è ancora migliorabile? "Sono contento di quello che abbiamo fatto in questi cinque mesi. Per come stiamo lavorando, per l'energia che si è creata con i tifosi. Sicuramente ci sono delle cose positive. Poi è chiaro che tutto sia migliorabile". E con quale mentalità il Napoli dovrà affrontare l'Udinese? "Deve continuare a crescere. Anche le cadute devono aiutarci a rinforzare questa mentalità. Domani vedremo dopo la caduta che tipo di risposte avremo: se un passo avanti o se abbiamo fatto un passo indietro".

Quanto conterà l'approccio alla partita? Conte non ha dubbi: "L'approccio è importante ma così come lo è mantenere durante la partita una giusta intensità e attenzione, così come la voglia di predominare sull'avversario. La partita si decide in 90 minuti nei quali dobbiamo essere più bravi del nostro avversario".