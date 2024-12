Conte: “Grande risposta della squadra, subìto un gol casuale. All’intervallo…"© .

Le parole di Conte in conferenza

Poi, in conferenza stampa, ha dichiarato: “È stata una buona partita, anche l’approccio nel primo tempo è stato buono. Siamo andati sotto in maniera casuale, l’Udinese non aveva creato situazioni tali da impensierici. Alcune cose potevamo sfruttarle meglio offensivamente, quando sei sotto è facile che ci sia nervosismo ma all’intervallo ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che le cose dobbiamo prendercele, non ce le regalano. Abbiamo vinto nel secondo tempo nella giusta maniera, sono contento per i ragazzi. Neres? David meritava una maglia da titolare, dev’essere un monito per tutti quanti: è importante avere giocatori che quando vengono chiamati rispondono presente, è un ragazzo che per cinque mesi si è allenato tanto ed è migliorato fisicamente e difensivamente, è entrato nei meccanismi di squadra. Lancia sicuramente un bel messaggio a tutti, giocherà chi sta meglio. Kvaratskhelia in campo con Neres? E Neres non può giocare con Politano come oggi? Non ci sono cose scontate nella vita, tantomeno nel Napoli. C’è possibilità per tutti di sedersi in panchina".