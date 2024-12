Napoli, Conte perde Buongiorno: "È una frattura"

Infortunio in allenamento per Alessandro Buongiorno. Come comunicato dal Napoli sui propri canali ufficiali, l'ex difensore del Torino ha dovuto sospendere la preparazione a causa di una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari, rimediata durante la sessione di lunedì 16 dicembre. Nei prossimi giorni si conosceranno ulteriori dettagli sui tempi di recupero. L'agenda di Antonio Conte - secondi in classifica con 35 punti e reduci dal successo in rimonta sull'Udinese - ha in programma la trasferta contro il Genoa di Vieira del 21 dicembre.