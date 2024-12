Anguissa: "Conte allenatore fantastico, chiede sempre il 200%. A me dice che..."

Tra i punti di riferimento del Napoli di Antonio Conte c'è sicuramente Anguissa : il centrocampista è un titolare fisso ed è spesso pericoloso anche in fase offensiva. In stagione ha già realizzato due reti, ma potevano essere anche di più. L'ex allenatore della Juve ci ha abituato a sfruttare molto le mezz'ali, lo ha sempre fatto in ogni squadra e sono quasi sempre tutte migliorate. Il camerunese è stato decisivo anche nell'ultimo match di Serie A : "Il gol a Udine viene da una giocata che proviamo in allenamento. Sono contento di aver segnato e di averlo fatto conquistando una vittoria, perché la cosa più importante è questa" - ha spiegato a Radio Crc.

Anguissa, il Napoli e le richieste di Conte

Anguissa ha raccontato quello che cerca Antonio Conte in lui: "Il centrocampista oggi deve fare tutto e ci provo: il mister mi dice che devo segnare di più e fare otto gol a stagione. Per me non è la priorità, sono contento quando segno, ma la squadra viene prima di tutto. Poi mi chiede di non essere pigro, è un allenatore fantastico che vuole sempre il 200%. Le richieste tattiche variano, bisogna avere la qualità giusta per fare quel che chiede: era così anche con Spalletti". Verso la sfida con il Genoa: "Dobbiamo essere concentrati sulle nostre giocate e sull'assetto tattico che prepariamo col mister: questo può cambiare la partita. Sabato andremo a giocare per vincere contro la squadra di Vieira, che mi piace molto come uomo, ci siamo visti anche a Londra. Era l'allenatore del Crystal Palace e mi voleva lì. Ha tante idee e sarà un piacere rivederlo".