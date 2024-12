Kvaratskhelia convocato per Genoa-Napoli? Le novità sul recupero

Kvaratskhelia, le novità verso Genoa-Napoli

Da Castel Volturno sono arrivati aggiornamenti positivi sulla condizione fisica di Kvaratskhelia. Stando a Sky Sport, l'attaccante del Napoli ha svolto una parte dell'allenamento con il gruppo e potrebbe addirittura partire con il resto della squadra per Genova. Conte e il suo staff decideranno entro la rifinitura di domani se convocarlo per la sfida contro la squadra di Vieira (qui la sua conferenza) in programma sabato 21 novembre alle ore 18.00. Anche in caso di responso positivo, il georgiano dovrebbe partire dalla panchina per entrare soltanto in caso di necessità. Dal primo minuto dovrebbe scendere in campo nuovamente Neres, dopo l'ottima prestazione contro l'Udinese, anche se Raspadori scalpita per avere una possibilità.