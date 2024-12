"Con loro posso andare in guerra", Conte esalta il suo Napoli. E su Lukaku...

Genoa-Napoli, la conferenza di Conte

Antonio Conte ribadisce, sin da subito, l'unico comandamento al quale la sua squadra deve affidarsi: lavorare. "Per arrivare all'obiettivo non esistono scorciatoie. Puoi abbreviare il percorso con il lavoro, che deve essere tanto e di qualità. Le scorciatoie dovrebbero portare al successo, ma sarebbe un successo effimero e non costruito su basi solide. Per questo dico che non esistono". Quanto sono importanti ben 35 punti dopo 16 giornate? "Valgono tanto: 35 punti dopo 16 giornate significa aver fatto benissimo con un gruppo di ragazzi che dall'inizio di Dimaro a oggi è cresciuto notevolmente sotto ogni aspetto. Ecco perché ribadisco di avere grande fiducia in questi ragazzi: li vedo ogni giorno. Non sempre si potrà vincere, però so che anche nell'inciampo i ragazzi cercheranno di migliorare. Per questo quando vengo a Castel Volturno sono un allenatore felice. Li vedo tutti coinvolti e in un clima positivo. Tutto questo spiega il perchè abbiamo 25 punti".

Contro il Genoa non è mai semplice, parola di Conte: "Giocare a Marassi non è mai semplice. Ci sarà un clima caldo. Quello che dovremmo fare è andare e giocare la nostra partita, cercando di esprimerci al massimo e di portare quello che abbiamo preparato con grane attenzione ai dettagli, grande spirito di collaborazione e di aiutarsi l'uno con l'altro. Come è successo a Udine: siamo andati in svantaggio in modo casuale, ma ci siamo ripresi".