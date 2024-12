Garcia: “De Laurentiis capisce di cinema, Mazzarri senza classe. Giuntoli…”

Napoli, Garcia e la stoccata a Mazzarri

Il primo commento è relativo proprio al suo collega: "Non ha classe, non mi ha ringraziato per i 21 punti che gli ho lasciato e del fatto che vincendo una sola partita in Champions sarebbe andato agli ottavi". Poi il ricordo dell'intervista rilasciata da Mazzarri mentre Garcia era alla guida del Napoli, spiegando come lui avrebbe fatto giocare la squadra. Ma il tecnico francese coglie l'occasione per spiegare quanto successo in generale nella sua esperienza azzurra, durata 5 mesi: "Ancora oggi qualcuno mi scrive, dicendo che il tempo è galantuomo. Ma ero consapevole dei rischi che mi assumevo arrivando in un club che aveva appena vinto il campionato. Solitamente non scelgo squadre in cui non si può fare meglio, ma trattandosi della Serie A e del Napoli... In maniera inconscia i calciatori pensavano di rifare esattamente quanto fatto l'anno prima, ma non funziona così".