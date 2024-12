Conte ammette: "Il Napoli ha staccato la spina. Fortunati, potevamo piangere"

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria per 2-1 in casa del Genoa grazie alle reti di Anguissa e Rrahamani. Il tecnico dei partenopei ha dichiarato: “Non so se nel secondo tempo è cambiato il Genoa o siamo cambiati noi. Sono molto contento del primo tempo, poi ci siamo detti di non farli rientrare in partita e invece sono rientrati in partita. Questo è uno stadio difficile con una grande tifoseria, il secondo tempo di oggi ci deve rimanere stampato nel cervello a tutti. Non può essere da noi questo secondo tempo, perché rimette in gioco tutto e rischia di rovinare quanto fatto in settimana. Non bisogna staccare la spina e rimanere sul pezzo per 95 minuti“.