De Laurentiis fa mea culpa: "Sono il Deus ex machina. Conte mi ha capito"

De Laurentiis e le novità sullo stadio

Il presidente azzurro ha poi proseguito con gli auguri: “Mi restano coloro che sono il vero nerbo del Napoli. I veri committenti, quelli per cui tutti noi lavoriamo, ovvero i tifosi. Milioni in Italia e in tutto il mondo. A loro va un mio grande ringraziamento. Noi siamo forti, possono dire quello che vogliono, ma noi napoletani abbiamo una marcia in più. “Chi si loda si sbroda”, ma io in questo non ho paura di sbrodarmi, sono convintissimo. Vengo da una famiglia di napoletani che sono stati l’eccellenza nel mondo internazionale del cinema e so cosa vuol dire essere forti e napoletani“. Poi sul tema stadio: “Per lo stadio saprete tutto a tempo debito. Quando tornerò farò una conferenza stampa soltanto ed unicamente sullo stadio. Per il momento faccio anche gli auguri anche al primo cittadino Gaetano Manfredi ed al presidente della Regione, Vincenzo De Luca”.