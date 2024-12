McTominay e Gilmour, la Scozia a Napoli tra Maradona e maniche corte d'inverno

NAPOLI - Primo Natale a Napoli per gli scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour sempre più uomini chiave per Antonio Conte e sempre beniamini dei tifosi azzurri, soprattutto dopo l'ultimo post social. I due hanno festeggiato il Natale insieme come testimoniano le immagini social pubblicate da Gilmour, per entrare ancor di più nel cuore dei tifosi i due hanno sfoggiato un abbigliamento a tema Napoli con anche una perla: McTominay (16 presenze e 4 gol totali finora in azzurro) ha indossato niente meno che la maglia del Napoli 1987-88, quello di Diego Armando Maradona, con tanto di scudetto e coccarda tricolore sul petto per la doppia vittoria di campionato e Coppa Italia nella stagione precedente. Un legame con la tradizione che è piaciuto a molti followers del calciatore che, per ricordare le sua origini, ha vestito la maglia rigorosamente a maniche corte.