Zirkzee al Napoli, Conte può soffiarlo a Juve e Giuntoli! Cosa sta succedendo

L'effetto domino del calciomercato potrebbe fare un bel regalo ad Antonio Conte e al Napoli . Lukaku non sta rendendo ad alti livelli e spesso le sue prestazioni non sono state buone. Il rapporto con l'allenatore è ottimo, vista la stima che ha ribadito per lui in ogni squadra. Lo ha sempre voluto, ma un'alternativa potrebbe sicuramente aumentare l'imprevedibilità della squadra. E un grande aiuto potrebbe arrivare dal Manchester United , alla ricerca di un vero numero nove . I Red Devils non sono riusciti ad integrare Zirkzee e l'ultima partita ne è una testimonianza , e hanno trovato il loro bomber ideale. L'olandese potrebbe diventare quindi una merce di scambio. E in questo modo la Juventus , che segue il calciatore , potrebbe essere messa fuori dei giochi.

United su Osimhen, il Napoli chiede Zirkzee

Osimhen potrebbe risolvere molti problemi ad Amorim. Ora l'attaccante è in prestito secco al Galatasaray e sta confermando la sua grande qualità con 12 gol realizzati in appena 15 partite. Nel contratto (esteso con gli azzurri per evitare di perderlo a zero) è stata anche dimezzata la clausola rescissoria, che è passata a 75 milioni di euro. Il suo futuro però resta un rebus. Come riporta TBR Football, già a gennaio potrebbe sbloccarsi qualcosa. Il Manchester United non può investire molto, ma potrebbe mettere sul piatto delle contropartite ottime per il Napoli: Marcus Rashford, Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee (seguito anche dalla Juve). Ma un altro problema riguarda lo stipendio alto dei calciatori. I partenopei potrebbero quindi puntare gli occhi soltanto sull'olandese, che non sta esprimendo tutto il suo potenziale in Premier League, facendo così "abbassare" il prezzo della trattativa per arrivare alla punta nigeriana. Per il momento la società non si è sbottonata: "Non ci ha chiamato nessuno. Osimhen è un calciatore di proprietà del Napoli che sta giocando in prestito al Galatasaray. In questo momento non c'è nulla" - aveva detto Manna a Dazn prima del match contro la Lazio. Ma con il calciomercato alle porte le dinamiche posso cambiare di settimana in settimana e tutti iniziano a sperare.