Conte dribbla Danilo e rilancia: "Non firmo. Lukaku, mica Mister Rossi"

Quali le principali insidie dell'affrontare il Venezia di Di Francesco? "Le insidie maggiori in questo tipo di partite sono il fatto che, essendo ancora in pieno periodo di feste, il pensiero sia ancora rivolto a festeggiare. Questo non lo accetterei, per nessun motivo. Non dobbiamo pensare che sarà facile vincere contro il Venezia, è una squadra con una loro organizzazione e un bravissimo allenatore. Per noi sono in palio tre punti fondamentali, dobbiamo continuare a mettere fieno in cascina, questi sono punti che ci serviranno in futuro". A parte la partita contro l'Hellas, il Napoli non ha mai steccato contro le "piccole": "Incrocio le dita! Non vogliamo essere scaramantici, però è inevitabile che, quando incontri delle squadre che sulla squadra dovrebbero essere inferiori a te, la partita la devi vincere, altrimenti significa che sei mancato in qualcosa. In queste partite dipende da noi, i tre punti li devi andare a prendere, non ci sono alibi e scusanti".