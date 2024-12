"Ce lo stiamo inventando, così è da infarto": Conte lo blinda al Napoli

La squadra mi lascia contento perché sta crescendo da ogni punto di vista. Se però segnassimo di piùà saremmo piu tranquilli e riduremmo la probabilità di attacchi cardiaci in panchina. Anche se gioco a carte con mia figlia voglio vincere. Non firmerei mai per obiettivi minimi. Ognuno di noi sa da dove sta partendo e quello che bisogna fare e qual è il progetto del club. Sono cose che possono sembrare di comune accordo, ma al tempo stesso c'è una differenza. Io non accetto obiettivi minimi ma sappiamo da dove siamo partiti. Nessuno avrebbe potuto pensare di arrivare a 41 punti. Siamo in crescita ma dobbiamo avere anche un po' di fortuna sugli infortunati. I ragazzi stanno dando grandi soddisfazioni", ha concluso Conte.

Raspadori: "Che emozione segnare al Maradona"

Anche l'autore del gol decisivo è intervenuto al termine della sfida contro il Napoli, dicendosi soddisfatto sia della prestazione - l'ultimo gol risaliva ad aprile scorso contro il Monza - che del risultato. "Sono felicissimo di essere tornato al gol oggi e qui al Maradona. Sembra una frase fatta ma sentire questa sensazione da dodicesimo uomo in campo mi dà tanto piacere. In queste partite toste e difficili fai tre punti che contano tanto, sei in difficoltà e bisogna dare tanto fino alla fine per vincere. Giocare qui al Maradona è sempre emozionante e ti dà qualcosa in più la spinta del pubblico, sappiamo che siamo sulla strada giusta e che stiamo lavorando bene. La stagione è lunga, come ci dice Conte, e bisogna lavorare duramente per avere la giusta spinta quando giochiamo". Trasferitosi dal Sassuolo al Napoli nell'agosto 2022, con la maglia dei partenopei Raspadori ha accumulato 91 presenze complessive, con un bilancio di 12 reti e 9 assist. Gli ha fatto eco anche il compagno di squadra Di Lorenzo: "Ci alleniamo al meglio anche con chi non gioca titolare e anche per questo vedere che Raspadori entra e segna il gol decisivo è una cosa bellissima. Agganciata l'Atalanta? E' bello stare lì in alto e fare questo avvio di campionato, ora però è inutile guardare la classifica siamo contenti ma abbiamo ancora tanta strada da fare".