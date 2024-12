Mario Rui, addio Napoli: "Grazie Maestro per aver indossato la maglia azzurra"

Da colonna portante a separato in casa, fino all'addio definitivo. La parabola di Mario Rui al Napoli è riassumibile in pochi semplici passaggi. Un giocatore che è cresciuto costantemente nel corso della sua avventura partenopea, fino a diventare l'uomo in più nella corsa scudetto nella Serie A 2022/2023. Un rapporto che, però, si era già incrinato dalla passata stagione, con l'epilogo della risoluzione contrattuale ufficializzata nelle ultime ore. Toccante il messaggio social condiviso dalla società campana al seguito di un video: "Ogni corsa, ogni contrasto, ogni battaglia sul campo. Grazie Maestro, per aver indossato con orgoglio la maglia azzurra". Il calciomercato di gennaio avrà, quindi, un nuovo protagonista.