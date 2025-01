Conte non si nasconde: la novità Raspadori e il diktat Juve per il Napoli

Le mosse di mercato

Danilo, ormai ai margini del progetto Juventus, rappresenta l’obiettivo primario del ds Giovanni Manna, che desidera regalare a Conte un profilo pronto e affermato nel campionato italiano. Il difensore brasiliano ha già accettato il trasferimento e attende di essere liberato a costo zero dai bianconeri. Leonardo Spinazzola, invece, potrebbe lasciare Napoli dopo soli sei mesi, avendo collezionato soltanto 522 minuti in 14 gare - una media di 37’ a partita - senza riuscire a convincere il tecnico salentino. In sua sostituzione la dirigenza azzurra pensa a Cristiano Biraghi della Fiorentina, già abituato a lavorare con Conte ai tempi dell’Inter, quando mise a segno 3 gol e completò 7 assist in 37 presenze: è in rottura con Palladino. In uscita c’è Folorunsho, misteriosamente assente dalla sfida con il Venezia, che vuole più spazio: c’è l’interesse di Atalanta e Fiorentina. La situazione di Jack Raspadori, fino a pochi giorni fa in partenza, si è modificata: il cambio di ruolo ha convinto Antonio Conte, che lo vede ora come un “interno di centrocampo”. Il classe 2000 ha disputato 9 partite, di cui solo due da titolare, realizzando un gol. Don Antonio ha scoperto le carte e non si nasconde più, il messaggio è risuonato forte e chiaro: il Napoli non gioca per obiettivi minimi. E più su della qualificazione in Champions League c’è solo lo Scudetto.