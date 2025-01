Spinazzola al Torino grazie a Gosens: vuole essere un titolare

Ricordate Gosens? L’esterno della Fiorentina che il Toro quest’estate aveva corteggiato a lungo con la speranza di prenderlo, ma dopo tanto attendere il club granata aveva mollato la presa un po’ infastidito. Riavvolgiamo il nastro e torniamo alle dichiarazioni di Urbano Cairo in quel periodo: «Stiamo aspettando una risposta dal giocatore, ma il tempo sta per scadere». E, infatti, poi è scaduto e il tedesco aveva preferito scegliere la maglia viola per poter giocare anche una Coppa europea. «Per me ci sono prospettive migliori», aveva detto per spiegare la sua decisione. E i risultati, guardando la classifica, gli stanno dando ragione; la squadra di Palladino è in piena zona Champions, mentre quella di Vanoli è ad un passo da quella retrocessione. Lo stesso esterno a Firenze ha collezionato 15 presenze (1.236 minuti), realizzando due gol e servito due assist, più 3 presenze e un gol in Conference. Ha 30 anni e un contratto sino al 2028 (obbligo di riscatto condizionato). Alla luce di tutto questo ci ha visto giusto, no?

Alleato Toro

Ma proprio Gosens, adesso, può diventare un... alleato del Toro nella corsa a Leonardo Spinazzola, 31 anni, esterno sinistro del Napoli, elemento che Conte impiega poco o niente (appena 269’ giocati in campionato) e non ha difficoltà a far partire visto che l’ex azzurro è scontento (e non poco). Tra Napoli e Fiorentina c’è l’idea di uno scambio: Biraghi (che Palladino ha messo ai margini dopo l’arrivo di Gosens) per Spinazzola. E qui ci sono tre sì: Napoli, Fiorentina e Biraghi. Spinazzola, però, ha preso tempo e non sembra convinto nell’accettare. Il motivo è semplice: la Fiorentina lo prenderebbe come riserva di Gosens, mentre lui vuole giocare perché non ha perso la speranza di riprendersi la Nazionale che aveva lasciato durante gli Europei vinti con Roberto Mancini per un grave infortunio che lo aveva tenuto fuori dai campi per un anno.

L'uomo per la fascia sinistra

Il Toro, dunque, pensa a lui per dare a Vanoli quel giocatore che serve per fare della fascia sinistra un punto di forza. Sosa sino ad oggi non ha convinto, mentre Lazaro continua ad essere incostante. Di conseguenza serve uno di qualità e quantità. Per questo motivo Davide Vagnati ha proposto il Toro all’entourage del giocatore. Anzi, di più: un posto da titolare. Spinazzola verrebbe messo in cima al progetto-rilancio. Una possibilità che il giocatore sta prendendo in serie considerazione. È tentato. Vuole giocare, si sente ancora un protagonista e il Toro potrebbe diventare l’occasione giusta per riprendere a correre. Spinazzola, anche se non rientra più nel progetto di Antonio Conte, è di proprietà del Napoli (scadenza contratto 30 giugno 2026), che dalla Roma lo aveva preso a costo zero; ma con De Laurentiis non è mai facile trattare. Di sicuro, considerata l’insoddisfazione del giocatore, il produttore cinematografico non può chiedere più di tanto: con un paio di milioni la trattativa può decollare.

La conclusione: in settimana la Fiorentina aspetta la risposta di Spinazzola. E se sarà negativa, il Toro cercherà di muovere altri passi in avanti. E per Vanoli, indubbiamente, sarebbe un bel regalo per l’anno nuovo.