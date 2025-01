Conte: "Lukaku, ogni santa volta è così". Poi l'idea ripresa dalla Juve

La Supercoppa Italiana prosegue il suo cammino e in attesa di conoscere le due finaliste c'è spazio per la 19esima giornata di Serie A . Ad attirare l'attenzione è sicuramente l'anticipo Fiorentina-Napoli , che vedrà fronteggiarsi due formazioni tra le più in forma del campionato. Gli azzurri, però, dovranno fare i conti con diverse assenze importanti, come annunciato da Antonio Conte nella conferena stampa di vigilia.

Fiorentina-Napoli, la conferenza di Conte

Conte apre la conferenza pre-Fiorentina annunciando due importanti assenze: "Politano non c'è tra i convocati, è stata una settimana con qualche intoppo, non è l'unico perché non c'è neanche Kvaratskhelia. Ti ho detto una cosa in più (si rivolge al giornalita). Gli imprevisti, piccoli o grandi che siano, fanno parte della stagione, di ogni squadra di calcio. Finora siamo stati più che bravi a sopperire, da Lobotka, con Gilmour, ora lo stiamo facendo con Buongiorno, con Kvara dopo il problema al ginocchio che non è ancora del tutto guarito, ma ha avuto un affaticamento muscolare. A questo giro c'è anche l'assenza di Politano, cercheremo di fare come in passato di sopperire col lavoro di squadra".

I partenopei sono in crescita e si apre una fase cruciale della stagione. Gli azzurri sono pronti? "Un momento come tutti gli altri. Con la partita di sabato contro la Fiorentina finiremo il girone d'andata e poi inizierà quello di ritorno, quindi manca una partita per arrivare a metà. Quello fatto finora ci deve dare fiducia, ci deve far crescere l'autostima ed essere contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo lavorando tanto e dobbiamo continuare su questa strada. Ci saranno partite più semplici e meno semplici, ma noi dobbiamo andare di partita in partita. La Fiorentina sta facendo benissimo e ci focalizziamo sulla partita di domani".