Napoli, infortuni Kvara e Politano: quando tornano disponibili

Novità fondamentale in vista del big match della 19esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Napoli . Dopo le anticipazioni di Antonio Conte in conferenza stampa sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano , sono infatti arrivate ulteriori informazioni sui due calciatori dopo gli esami strumentali a cui si sono sottoposti per stabilire l'entità dei loro infortuni.

Il Napoli ha pubblicato il report degli esami svolti dai due attaccanti, con l'annucio forfait per la trasferta contro la Fiorentina : " Kvaratskhelia e Politano non prenderanno parte alla trasferta di Firenze. Kvara ha accusato un affaticamento muscolare nel corso dell'allenamento odierno. Politano è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato un'elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra".

Napoli, i tempi di recupero per Kvaratskhelia e Politano

Sospiro di sollievo in casa Napoli per quanto riguarda Khvicha Kvaratskhelia, che salterà la gara contro la Fiorentina ma dovrebbe tornare a disposizione già per il prossimo turno di Serie A contro il Verona. Più serio il problema accusato invece da Matteo Politano, in dubbio anche per lo scontro scudetto contro l'Atalanta del prossimo 18 gennaio al Gewiss Stadium di Bergamo.

