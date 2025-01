Napoli, Kvaratskhelia al Psg sarà la seconda plusvalenza di sempre in A

Antonio Conte ha manifestato tutto il suo rammarico per la partenza di Kvara Kvaratskhelia, destinazione Psg .“Il giocatore ha chiesto al club di essere ceduto, senza giri di parole e mi ha confermato la sua decisione. Personalmente provo una grande delusione: ho trascorso sei mesi cercando che Kvara si sentisse al centro della squadra, lavorando con lui, facendogli vedere che qui poteva fare qualcosa di importante. Ora devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi non vuole restare”. Alla legittima frustrazione, umana e tecnica dell'allenatore, presumibilmente farà da contraltare il compiacimento degli amministratori del Napoli per le eccezionali ripercussioni sui conti societari che scaturiranno dalla cessione del georgiano.

Kvaratskhelia, super plusvalenza

All'orizzonte, si profila la seconda plusvalenza di sempre in Serie A (la prima è stata Higuain, 86 milioni). Lo accerta l'analisi del sito specializzato Calcio e finanza che ha valutato i termini dell'operazione Kvaratskhelia al Psg. Nel 2022, il costo storico dell'attaccante risulta essere stato di 11 milioni di euro, con un valore netto di 3,3 milioni di euro iscritto a bilancio al 30 giugno 2024. Il Napoli ammortizza i cartellini dei calciatori con quote decrescenti, per cui, in questa stagione, l’ammortamento di Kvaratskhelia è pari a 2,2 milioni di euro circa, cioè 1,1 milioni a metà stagione. Quindi, il valore contabile del giocatore è sceso ora a 2,2 milioni di euro. Se Kvaratskhelia fosse ceduto per 80 milioni di euro, la plusvalenza per il Napoli ammonterebbe a circa 77,8 milioni di euro, risultando la seconda più alta della storia nella storia del Napoli e della Serie A. Fra stipendio lordo e ammortamento, da qui a giugno il Napoli risparmierebbe anche 1,75 milioni di euro, con un effetto positivo sui conti pari in complesso a oltre 79,5 milioni di euro. Salute.